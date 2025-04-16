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Диспорт
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Кривой Рог
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони:
-107,00 грн
5580,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони:
-160,00 грн
5527,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони:
-152,00 грн
7948,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
129.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,20
грн
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Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
129.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
134.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони:
-152,00 грн
7948,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
136.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5553,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
137.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
157.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
3980,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
195.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
195.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
196.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 16
205.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50
грн
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Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
7709,35
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
219.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
245.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
336.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
341.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони:
-160,00 грн
5527,00
грн
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Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00
грн
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