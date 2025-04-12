избегать попадания препарата в глаза. Если гель попал в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством воды.

Не следует наносить гель на участки, расположенные близко к глазам. Пораженный участок следует очистить перед нанесением геля Метрогил. После нанесения препарата можно использовать косметические средства.

При обычных угрях применение геля Метрогил следует комбинировать с пероральным приемом антибиотиков.

При нанесении на большую площадь поверхности кожи или в случае длительного использования геля Метрогил существует вероятность развития системных побочных эффектов.

Препарат следует с осторожностью назначать больным с нарушением функции кроветворения.

Метронидазол для наружного применения неэффективен для лечения телеангиэктазии, которая наблюдается при красных угрях.

Пропилпарагидроксибензоат (Е216) и метилпарагидроксибензоат (Е218), входящие в состав препарата, могут вызвать аллергическую реакцию (возможно, отсроченную).

Применение в период беременности и кормления грудью.

При приеме внутрь метронидазол проникает через плацентарный барьер в грудное молоко в весьма значительных концентрациях.

Несмотря на то что в случае местного применения концентрация метронидазола в крови невысокая, Метрогил гель противопоказан в I триместр беременности, а во II и III триместр его можно применять в случае крайней необходимости.

На период лечения следует прекратить кормление грудью.

Дети. Не применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Применение препарата в указанной дозе не влияет на управление транспортными средствами или работу с потенциально опасными механизмами.