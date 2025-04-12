Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Метрогил гель инструкция по применению
Состав
Метронидазол - 10 мг/г
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Метронидазол — производное 5-нитроимидазола, активен против анаэробных простейших и анаэробных бактерий. Метронидазол эффективен в отношении Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis, Gardnerella vaginalis, Entamoeba histolytica, Lamblia spp., А также облигатных анаэробов: Bacteroides spp. (B. fragilis, B. distasonis, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus, B. ovatus), Fusobacterium spp. и некоторых грамположительных микроорганизмов: Eubacterium spp., Clostridium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.
Метронидазол для наружного применения обладает незначительной антиоксидантной активностью.
Установлено, что метронидазол значительно уменьшает выработку нейтрофилами активного кислорода, гидроксильных радикалов и перекиси водорода, которые являются потенциальными окислителями и могут нанести вред тканям в месте воспаления.
Механизм действия метронидазола заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы метронидазола внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидазола взаимодействует с ДНК микроорганизмов, подавляя ее синтез, что приводит к гибели микроорганизмов.
При местном применении препарат эффективен против угрей, однако механизм этого действия полностью не изучен.
Фармакокинетика. При наружном применении абсорбция препарата минимальна и только незначительное количество лекарственного средства определяют в плазме крови. Абсорбированный метронидазол проникает через плацентарный барьер и ГЭБ. Сmax в крови достигает 66 мг/мл (если наносить 1 г геля, что эквивалентно 7,5 мг метронидазола).
Показания Метрогил гель
для местного применения в лечении при воспаленных папулах, пустулах, красных и обычных угрях. В составе комплексной терапии при лечении инфицированных трофических язв нижних конечностей, вызванных сахарным диабетом и хронической венозной недостаточностью.
Применение Метрогил гель
только для наружного применения!
Гель наносят тонким слоем на пораженный участок кожи после ее очистки. Применять 2 раза в сутки (утром и вечером).
Продолжительность лечения определяют индивидуально. При необходимости применяют окклюзионную повязку. Терапевтический эффект наблюдается после 3 нед лечения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к метронидазолу, другим производным нитроимидазола и иным компонентам препарата.
Побочные эффекты
сообщалось о следующих побочных реакциях: слезотечение (если гель наносить близко к области глаз), временное покраснение кожи (эритема), кожная сыпь, легкая сухость кожи, зуд, жжение, местное повышение температуры кожи и раздражение кожи.
Побочные эффекты возникали не более чем у 2% пациентов.
Особые указания
избегать попадания препарата в глаза. Если гель попал в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством воды.
Не следует наносить гель на участки, расположенные близко к глазам. Пораженный участок следует очистить перед нанесением геля Метрогил. После нанесения препарата можно использовать косметические средства.
При обычных угрях применение геля Метрогил следует комбинировать с пероральным приемом антибиотиков.
При нанесении на большую площадь поверхности кожи или в случае длительного использования геля Метрогил существует вероятность развития системных побочных эффектов.
Препарат следует с осторожностью назначать больным с нарушением функции кроветворения.
Метронидазол для наружного применения неэффективен для лечения телеангиэктазии, которая наблюдается при красных угрях.
Пропилпарагидроксибензоат (Е216) и метилпарагидроксибензоат (Е218), входящие в состав препарата, могут вызвать аллергическую реакцию (возможно, отсроченную).
Применение в период беременности и кормления грудью.
При приеме внутрь метронидазол проникает через плацентарный барьер в грудное молоко в весьма значительных концентрациях.
Несмотря на то что в случае местного применения концентрация метронидазола в крови невысокая, Метрогил гель противопоказан в I триместр беременности, а во II и III триместр его можно применять в случае крайней необходимости.
На период лечения следует прекратить кормление грудью.
Дети. Не применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Применение препарата в указанной дозе не влияет на управление транспортными средствами или работу с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
при местном применении в рекомендованных дозах системного взаимодействия геля Метрогил с другими лекарственными средствами не выявлено. Однако следует придерживаться осторожности при назначении геля Метрогил с некоторыми лекарственными препаратами.
Варфарин и другие антикоагулянты кумаринового ряда. Метронидазол усиливает антикоагулянтное действие, что приводит к увеличению времени образования протромбина.
Фенобарбитал. При одновременном применении с метронидазолом снижается антимикробная активность последнего. Причина — ускоренний метаболизма метронидазола.
Дисульфирам. Одновременное применение усиливает токсичность препаратов, что может привести к развитию неврологических симптомов.
Циметидин. Подавляет метаболизм метронидазола, что может привести к повышению концентрации метронидазола в сыворотке крови.
При системной терапии метронидазолом необходимо воздерживаться от приема алкоголя, поскольку возможна дисульфирамоподобная реакция.
Передозировка
случаи передозировки геля Метрогил при местном применении неизвестны. При местном применении метронидазол абсорбируется в незначительном количестве, не оказывает системного действия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.