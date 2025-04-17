Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
272,27
Экономия при брони: -34,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
274,85
Экономия при брони: -16,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
277,11
Экономия при брони: -34,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
270,32
Экономия при брони: -32,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
272,04
Экономия при брони: -33,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
308,36
Экономия при брони: -38,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
269,05
Экономия при брони: -34,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,80
Экономия при брони: -8,10 грн