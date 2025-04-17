Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,26
Экономия при брони: -7,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,90
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
283,55
Экономия при брони: -34,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
273,90
Экономия при брони: -22,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -8,70 грн