Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
289,24
Экономия при брони: -41,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
241,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
288,89
Экономия при брони: -31,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
289,32
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
273,99
Экономия при брони: -15,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
288,12
Экономия при брони: -41,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
301,77
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
269,72
Экономия при брони: -34,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
304,63
Экономия при брони: -34,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
286,74
Экономия при брони: -29,72 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
271,07
Экономия при брони: -33,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
241,00
Экономия при брони: -17,00 грн