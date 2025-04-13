Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 495 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -2,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
298,65
Экономия при брони: -45,39 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
274,61
Экономия при брони: -25,61 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,26
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
260,20
Экономия при брони: -7,50 грн