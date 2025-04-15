Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
270,35
Экономия при брони: -24,46 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
258,70
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
120,50
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
241,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
265,70
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
266,93
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,60
Экономия при брони: -28,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
271,47
Экономия при брони: -32,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
269,44
Экономия при брони: -26,72 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
267,57
Экономия при брони: -25,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
302,84
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
241,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
267,16
Экономия при брони: -27,84 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
258,70
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
270,32
Экономия при брони: -12,16 грн