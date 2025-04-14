Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
302,96
Экономия при брони: -15,27 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
268,95
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
270,53
Экономия при брони: -22,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
271,51
Экономия при брони: -23,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,19
Экономия при брони: -27,04 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
271,67
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
277,00
Экономия при брони: -28,85 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
268,32
Экономия при брони: -18,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,70 грн