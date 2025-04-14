Киев
Метрогил® гель (Metrogyl® gel)

Метрогил® гель (Metrogyl® gel)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 186 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
225,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
253,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
266,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
266,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
221,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
302,96
Экономия при брони: -15,27 грн
287,69 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
263,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
268,95
Экономия при брони: -20,80 грн
248,15 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
270,53
Экономия при брони: -22,38 грн
248,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,70 грн
251,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
238,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
271,51
Экономия при брони: -23,36 грн
248,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,19
Экономия при брони: -27,04 грн
248,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,70 грн
251,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
271,67
Экономия при брони: -13,96 грн
257,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
277,00
Экономия при брони: -28,85 грн
248,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
238,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
238,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
268,32
Экономия при брони: -18,59 грн
249,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
259,30
Экономия при брони: -7,70 грн
251,60 грн
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