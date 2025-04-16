Метрогил® гель (Metrogyl® gel)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
298,71
Экономия при брони: -11,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
304,84
Экономия при брони: -35,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
279,71
Экономия при брони: -37,85 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
308,48
Экономия при брони: -38,81 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
265,70
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
252,91
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
290,29
Экономия при брони: -40,66 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
300,07
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
275,60
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Метрогил® гель для наружного применения туба 30 г №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
280,03
Экономия при брони: -31,24 грн