Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 62,55 грн
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 90,93 грн
Амлодипин Евро Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 26,07 грн
Амлодипин Евро Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 34,22 грн
Долокс Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 131,48 грн
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 64,14 грн
Метрогил® Раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 41,58 грн
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 198,46 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 65,21 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 194,00 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 291,00 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 94,93 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 277,49 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 398,30 грн
Пантозол Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 183,59 грн
Ранитидин Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, стрип, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 40,60 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 62,55 грн
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 90,93 грн
Амлодипин Евро Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 26,07 грн
Амлодипин Евро Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 34,22 грн
Долокс Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 131,48 грн
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 64,14 грн
Метрогил® Раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 41,58 грн
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 198,46 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 65,21 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 194,00 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 291,00 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 94,93 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 277,49 грн
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 398,30 грн
Пантозол Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 183,59 грн
Ранитидин Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, стрип, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
от 40,60 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції