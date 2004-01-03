Все аптеки Украины
Список производителейUUnique Pharmaceutical Laboratories

Производитель: Unique Pharmaceutical Laboratories

Представительство в Украине
03040, Киев, ул. Васильковская, 1, офис 110
(044) 258-50-98
(044) 258-50-98
www.jbcpl.com
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Unique Pharmaceutical Laboratories
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 103 аптеках
от 62,55 грн
Цены в аптеках
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Unique Pharmaceutical Laboratories
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 541 аптеке
от 90,93 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Евро таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Амлодипин Евро Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 279 аптеках
от 26,07 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Евро таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Амлодипин Евро Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 237 аптеках
от 34,22 грн
Цены в аптеках
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Unique Pharmaceutical Laboratories
Долокс Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 198 аптеках
от 131,48 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 1 аптеке
от 64,14 грн
Цены в аптеках
Метрогил® гель для наружного применения, туба, 30 г, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® Гель для наружного применения, туба, 30 г, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 970 аптеках
от 180,17 грн
Цены в аптеках
Метрогил® раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® Раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 204 аптеках
от 41,58 грн
Цены в аптеках
Метрогил® вагинальный гель гель вагинальный, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® вагинальный гель Гель вагинальный, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 5 аптеках других городов
от 79,10 грн
Цены в других городах
Мукотек® сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 260 аптеках
от 198,46 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 878 аптеках
от 65,21 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 848 аптеках
от 194,00 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 392 аптеках
от 291,00 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 857 аптеках
от 94,93 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 900 аптеках
от 277,49 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 514 аптеках
от 398,30 грн
Цены в аптеках
Пантозол таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Пантозол Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 306 аптеках
от 183,59 грн
Цены в аптеках
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, стрип, № 20; Unique Pharmaceutical Laboratories
Ранитидин Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, стрип, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 174 аптеках
от 40,60 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03040, Киев, ул. Васильковская, 1, офис 110
(044) 258-50-98
(044) 258-50-98
www.jbcpl.com
Найдено: 18 препаратов
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6; Unique Pharmaceutical Laboratories
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 6 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 103 аптеках
от 62,55 грн
Цены в аптеках
Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; Unique Pharmaceutical Laboratories
Азитромицин Евро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 541 аптеке
от 90,93 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Евро таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Амлодипин Евро Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 279 аптеках
от 26,07 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Евро таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Амлодипин Евро Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 237 аптеках
от 34,22 грн
Цены в аптеках
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Unique Pharmaceutical Laboratories
Долокс Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 198 аптеках
от 131,48 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 1 аптеке
от 64,14 грн
Цены в аптеках
Метрогил® гель для наружного применения, туба, 30 г, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® Гель для наружного применения, туба, 30 г, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 970 аптеках
от 180,17 грн
Цены в аптеках
Метрогил® раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® Раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 204 аптеках
от 41,58 грн
Цены в аптеках
Метрогил® вагинальный гель гель вагинальный, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® вагинальный гель Гель вагинальный, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 5 аптеках других городов
от 79,10 грн
Цены в других городах
Мукотек® сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 260 аптеках
от 198,46 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 878 аптеках
от 65,21 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 848 аптеках
от 194,00 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 392 аптеках
от 291,00 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 857 аптеках
от 94,93 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 900 аптеках
от 277,49 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 514 аптеках
от 398,30 грн
Цены в аптеках
Пантозол таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Пантозол Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 306 аптеках
от 183,59 грн
Цены в аптеках
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, стрип, № 20; Unique Pharmaceutical Laboratories
Ранитидин Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, стрип, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 174 аптеках
от 40,60 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції