капли.

Капли 0,5 мг/мл. Детям в возрасте от 3 до 6 лет закапывают по 1 капле, детям в возрасте от 6 до 15 лет — по 1–2 капли в каждый носовой ход.

Капли 1мг/мл. Взрослым в возрасте от 15 лет закапывают по 1–3 капли в каждый носовой ход. Препарат закапывают в носовые ходы 3 раза в сутки с интервалом не менее 4 ч. Не рекомендуется применять у детей >3 сут, и взрослых — >5 сут. Если наступает облегчение носового дыхания, применение можно прекратить раньше. Повторно применять Санорин можно только через несколько суток.

С диагностической целью в носовой эндоскопии (например для диагностики и лечения назальных полипов) закапывают по 3–4 капли в каждый носовой ход после очистки носа.

При закапывании в левый носовой ход слегка наклоняют голову влево, а при закапывании в правый носовой ход — вправо.

Спрей. Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет применяют по 1–3 орошения в каждый носовой ход 3 раза в сутки с интервалом не менее 4 ч.

Не рекомендуется применять взрослым больше 1 нед и детям более 3 дней. Если носовое дыхание облегчается, применение можно прекратить раньше. Повторно применить Санорин спрей можно только через несколько суток.