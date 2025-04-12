Санорин (Sanorin)
Санорин инструкция по применению
Состав
Нафазолина нитрат - 1 мг/мл
Фармакологические свойства
нафазолин — лекарственное средство, которое стимулирует симпатическую нервную систему и влияет на α-адренорецепторы. Вследствие сосудосуживающего действия препарата Санорин уменьшаются отек, гиперемия, экссудация, что способствует облегчению носового дыхания при рините. Нафазолин способствует открытию и расширению выводящих протоков придаточных пазух носа и евстахиевых труб, что улучшает отток секрета и предотвращает оседание бактерий.
При местном применении нафазолин полностью всасывается.
Терапевтическое действие наступает в течение 5 мин и продолжается 4–6 ч при интраназальном применении.
Показания Санорин
острый ринит, воспаление придаточных пазух носа, средний отит. Для уменьшения отека при диагностических и лечебных процедурах.
Применение Санорин
капли.
Капли 0,5 мг/мл. Детям в возрасте от 3 до 6 лет закапывают по 1 капле, детям в возрасте от 6 до 15 лет — по 1–2 капли в каждый носовой ход.
Капли 1мг/мл. Взрослым в возрасте от 15 лет закапывают по 1–3 капли в каждый носовой ход. Препарат закапывают в носовые ходы 3 раза в сутки с интервалом не менее 4 ч. Не рекомендуется применять у детей >3 сут, и взрослых — >5 сут. Если наступает облегчение носового дыхания, применение можно прекратить раньше. Повторно применять Санорин можно только через несколько суток.
С диагностической целью в носовой эндоскопии (например для диагностики и лечения назальных полипов) закапывают по 3–4 капли в каждый носовой ход после очистки носа.
При закапывании в левый носовой ход слегка наклоняют голову влево, а при закапывании в правый носовой ход — вправо.
Спрей. Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет применяют по 1–3 орошения в каждый носовой ход 3 раза в сутки с интервалом не менее 4 ч.
Не рекомендуется применять взрослым больше 1 нед и детям более 3 дней. Если носовое дыхание облегчается, применение можно прекратить раньше. Повторно применить Санорин спрей можно только через несколько суток.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; сухое воспаление слизистой оболочки носа; детский возраст до 15 лет для спрея, капель1 мг/мл и эмульсии; для капель 0,5 мг/мл — также детский возраст до 3 лет.
Побочные эффекты
при применении в рекомендованных дозах Санорин переносится хорошо.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: жжение и сухость слизистой оболочки носа.
Препарат содержит метилпарабен, который может вызвать аллергические реакции (включая отдаленные во времени), в том числе сыпь, покраснение кожи, зуд, затруднение дыхания, сухой кашель, повышение частоты дыхания.
В редких случаях может возникнуть ощущение сильной заложенности носа после того, как действие закончится.
Иногда отмечают системные побочные эффекты, провоцируемые раздражением симпатических нервов и возникающие преимущественно после передозировки:
со стороны нервной системы: нервозность, головная боль, тремор.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, сердцебиение, АГ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: повышенное потоотделение.
Эти побочные эффекты возникают преимущественно вследствие передозировки. Назальное применение препарата >5 дней у взрослых или >3 сут у детей или очень частое применение может вызвать привыкание к препарату, которое сопровождается отеком слизистой оболочки носа вскоре после его применения.
Длительное применение препарата может привести к поражению слизистой оболочки носа со снижением цилиарной активности, необратимому повреждению слизистой оболочки носа и к сухому воспалению слизистой оболочки носа.
Особые указания
препарат применяют с особой осторожностью при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы (АГ, ИБС), при сахарном диабете, гипертиреозе, феохромоцитоме и одновременно с ингибиторами МАО и другими потенциально гипертензивными препартами. Осторожность необходима при проведении общей анестезии с применением анестетиков, повышающих чувствительность миокарда к симпатомиметикам (например галотан), а также при БА, в период беременности и кормления грудью. При применении препарата в высоких дозах возможно развитие таких побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы, как ощущение сердцебиения, АГ, аритмия, головная боль, вертиго, бессонница, сонливость.
Избегать длительного применения у взрослых и детей. Продолжительное применение препарата может привести к хронической заложенности носа и атрофии слизистой оболочки носа.
Период беременности и кормления грудью. Препарат допустимо применять в исключительных случаях только по назначению врача, который определит соотношение пользы и возможного риска. Нет информации относительно проникновения нафазолина нитрата через плаценту или в грудное молоко.
Дети. Капли 1 мг/мл, спрей и эмульсию применяют у детей в возрасте старше 15 лет. Капли 0,5 мг/мл применяют у детей в возрасте от 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Применение препарата в рекомендуемых дозах не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.
Взаимодействия
применение препарата одновременно с ингибиторами МАО, трициклическими антидепрессантами, мапротилином или на протяжении нескольких дней после отмены последних может вызывать повышение АД.
Передозировка
передозировка или случайное проглатывание препарата может обусловить системное побочное действие, которое проявляется нервозностью, повышенной потливостью, головной болью, тремором, тахикардией, ощущением сердцебиения, АГ. Также возможны цианоз, тошнота, лихорадка, спазмы, сердечный приступ, отек легких, нарушение дыхания и психические нарушения. Угнетающее влияние на ЦНС проявляется такими симптомами, как гипотермия, брадикардия, повышенная потливость, сонливость, шок по типу гипотензивного, апноэ, кома. Лечение симптоматическое. Риск передозировки возрастает у детей, которые являются более уязвимыми к негативному воздействию, чем взрослые.
Условия хранения
в защищенном от света месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать!