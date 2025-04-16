Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,19
Экономия при брони: -3,26 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,99
Экономия при брони: -3,41 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
121,96
Экономия при брони: -7,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
108,30
Экономия при брони: -5,63 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
111,39
Экономия при брони: -5,79 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
140,85
Экономия при брони: -7,32 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,33
Экономия при брони: -6,50 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
113,13
Экономия при брони: -5,95 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
133,65
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,43
Экономия при брони: -8,60 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
114,13
Экономия при брони: -7,21 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,44
Экономия при брони: -8,49 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
108,90
Экономия при брони: -12,50 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,46
Экономия при брони: -5,93 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,21
Экономия при брони: -8,40 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,42
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,34
Экономия при брони: -9,97 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,45
Экономия при брони: -10,24 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
126,06
Экономия при брони: -6,64 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,60
Экономия при брони: -6,23 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,75
Экономия при брони: -8,54 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
123,99
Экономия при брони: -4,57 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,80
Экономия при брони: -4,40 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,44
Экономия при брони: -7,90 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
106,73
Экономия при брони: -10,89 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,74
Экономия при брони: -13,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,52
Экономия при брони: -3,80 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,04
Экономия при брони: -3,68 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,34
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,64
Экономия при брони: -9,31 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,73
Экономия при брони: -9,42 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,58
Экономия при брони: -5,79 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,85
Экономия при брони: -8,52 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,10
Экономия при брони: -10,79 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,24
Экономия при брони: -7,45 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60
Экономия при брони: -12,70 грн