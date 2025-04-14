Днепр (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,59
Экономия при брони: -6,76 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,52
Экономия при брони: -8,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,49
Экономия при брони: -6,70 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,96
Экономия при брони: -9,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,62
Экономия при брони: -9,43 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
106,50
Экономия при брони: -6,73 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
131,68
Экономия при брони: -8,33 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
111,20
Экономия при брони: -12,40 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
113,50
Экономия при брони: -11,60 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,31
Экономия при брони: -5,68 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
107,17
Экономия при брони: -4,52 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,23
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,37
Экономия при брони: -7,30 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
118,45
Экономия при брони: -7,23 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
131,00
Экономия при брони: -8,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,43
Экономия при брони: -3,55 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,65
Экономия при брони: -3,64 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,39
Экономия при брони: -4,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,39
Экономия при брони: -6,76 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
108,42
Экономия при брони: -5,65 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
129,77
Экономия при брони: -6,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,18
Экономия при брони: -6,67 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
109,81
Экономия при брони: -5,52 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,28
Экономия при брони: -7,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,50
Экономия при брони: -3,89 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
114,91
Экономия при брони: -4,33 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
123,65
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,51
Экономия при брони: -5,69 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
117,31
Экономия при брони: -6,24 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
129,91
Экономия при брони: -10,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,24
Экономия при брони: -3,37 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,76
Экономия при брони: -3,39 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
109,43
Экономия при брони: -5,29 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,03
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,95
Экономия при брони: -4,36 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
107,43
Экономия при брони: -3,14 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
119,49
Экономия при брони: -5,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,77
Экономия при брони: -7,23 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,65
Экономия при брони: -4,86 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,47
Экономия при брони: -7,93 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,36
Экономия при брони: -5,57 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,63
Экономия при брони: -8,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,06
Экономия при брони: -4,20 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,15
Экономия при брони: -5,63 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
126,36
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,21
Экономия при брони: -8,69 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,46
Экономия при брони: -6,63 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
129,25
Экономия при брони: -8,15 грн