Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,60
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,49
Экономия при брони: -10,25 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,12
Экономия при брони: -5,52 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
122,50
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
96,65
Экономия при брони: -4,80 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
106,10
Экономия при брони: -7,14 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
128,84
Экономия при брони: -6,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,52
Экономия при брони: -7,50 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,19
Экономия при брони: -5,55 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,69
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,16
Экономия при брони: -8,32 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
111,31
Экономия при брони: -5,68 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
135,63
Экономия при брони: -6,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,98
Экономия при брони: -8,14 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,93
Экономия при брони: -7,48 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,17
Экономия при брони: -12,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
111,20
Экономия при брони: -12,60 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,24
Экономия при брони: -7,40 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,33
Экономия при брони: -7,88 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,25
Экономия при брони: -11,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,06
Экономия при брони: -6,64 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,97
Экономия при брони: -4,16 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
126,23
Экономия при брони: -5,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,36
Экономия при брони: -8,55 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,18
Экономия при брони: -6,76 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,23
Экономия при брони: -7,42 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
126,92
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
108,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,57
Экономия при брони: -7,17 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
128,73
Экономия при брони: -7,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
108,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,60
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,31
Экономия при брони: -8,67 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,08
Экономия при брони: -5,40 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
123,34
Экономия при брони: -13,16 грн