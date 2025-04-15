Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,90
Экономия при брони: -4,39 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
106,63
Экономия при брони: -4,08 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
121,66
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
122,57
Экономия при брони: -12,24 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
118,55
Экономия при брони: -5,39 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
106,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
111,20
Экономия при брони: -10,60 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,54
Экономия при брони: -3,36 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,64
Экономия при брони: -3,43 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,30
Экономия при брони: -4,16 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,91
Экономия при брони: -7,27 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,12
Экономия при брони: -9,81 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
123,11
Экономия при брони: -10,09 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,41
Экономия при брони: -4,57 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,48
Экономия при брони: -5,10 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
122,18
Экономия при брони: -11,85 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,55
Экономия при брони: -5,09 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,74
Экономия при брони: -6,72 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,75
Экономия при брони: -11,45 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,56
Экономия при брони: -6,10 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,64
Экономия при брони: -5,62 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,66
Экономия при брони: -11,15 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,25
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,69
Экономия при брони: -9,40 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,82
Экономия при брони: -4,65 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
139,14
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,48
Экономия при брони: -5,46 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
131,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн