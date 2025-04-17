Киев
Санорин (Sanorin)

Санорин (Sanorin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
82,38 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,55
Экономия при брони: -4,13 грн
133,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
81,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60
Экономия при брони: -10,80 грн
123,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -13,60 грн
123,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,19
Экономия при брони: -8,64 грн
91,55 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,46
Экономия при брони: -10,32 грн
94,14 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,67
Экономия при брони: -13,66 грн
112,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
115,79
Экономия при брони: -6,18 грн
109,61 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
117,41
Экономия при брони: -6,27 грн
111,14 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,98
Экономия при брони: -6,83 грн
121,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,70
Экономия при брони: -14,90 грн
123,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,73
Экономия при брони: -8,57 грн
93,16 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,52
Экономия при брони: -4,70 грн
93,82 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
123,52
Экономия при брони: -11,16 грн
112,36 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60
Экономия при брони: -10,80 грн
123,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,14
Экономия при брони: -9,02 грн
93,12 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,18
Экономия при брони: -9,35 грн
93,83 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,01
Экономия при брони: -11,73 грн
112,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
82,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,15
Экономия при брони: -5,99 грн
93,16 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,00
Экономия при брони: -7,18 грн
93,82 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,48
Экономия при брони: -14,06 грн
111,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,70
Экономия при брони: -14,90 грн
123,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,19
Экономия при брони: -8,03 грн
93,16 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
114,58
Экономия при брони: -3,62 грн
110,96 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
120,81
Экономия при брони: -6,43 грн
114,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -13,60 грн
123,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,12
Экономия при брони: -7,96 грн
93,16 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
113,90
Экономия при брони: -3,51 грн
110,39 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,75
Экономия при брони: -3,84 грн
120,91 грн
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