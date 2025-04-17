Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,55
Экономия при брони: -4,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,19
Экономия при брони: -8,64 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,46
Экономия при брони: -10,32 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,67
Экономия при брони: -13,66 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
115,79
Экономия при брони: -6,18 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
117,41
Экономия при брони: -6,27 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,98
Экономия при брони: -6,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,70
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,73
Экономия при брони: -8,57 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,52
Экономия при брони: -4,70 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
123,52
Экономия при брони: -11,16 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,14
Экономия при брони: -9,02 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,18
Экономия при брони: -9,35 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,01
Экономия при брони: -11,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,15
Экономия при брони: -5,99 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,00
Экономия при брони: -7,18 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,48
Экономия при брони: -14,06 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,70
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,19
Экономия при брони: -8,03 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
114,58
Экономия при брони: -3,62 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
120,81
Экономия при брони: -6,43 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,12
Экономия при брони: -7,96 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
113,90
Экономия при брони: -3,51 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,75
Экономия при брони: -3,84 грн