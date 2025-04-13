Киев (адрес не указан)
Доступно в 408 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
128,56
Экономия при брони: -27,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,28
Экономия при брони: -4,04 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
132,40
Экономия при брони: -5,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
128,50
Экономия при брони: -27,56 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,51
Экономия при брони: -7,79 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,40
Экономия при брони: -5,59 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,68
Экономия при брони: -8,68 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
131,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,17
Экономия при брони: -4,38 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,47
Экономия при брони: -3,21 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
122,92
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
94,64
Экономия при брони: -4,10 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,35
Экономия при брони: -4,47 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,38
Экономия при брони: -7,21 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
114,66
Экономия при брони: -3,44 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,77
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
128,56
Экономия при брони: -27,62 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,24
Экономия при брони: -4,44 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,42
Экономия при брони: -4,59 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
121,23
Экономия при брони: -6,72 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
131,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак