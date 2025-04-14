Одесса (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,51
Экономия при брони: -4,63 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,53
Экономия при брони: -4,68 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
144,27
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,62
Экономия при брони: -3,83 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,78
Экономия при брони: -3,91 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
142,30
Экономия при брони: -5,26 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,47
Экономия при брони: -4,41 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,42
Экономия при брони: -4,49 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
122,21
Экономия при брони: -5,91 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,30
Экономия при брони: -3,73 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,91
Экономия при брони: -3,79 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
120,61
Экономия при брони: -4,36 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -9,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,51
Экономия при брони: -4,72 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,88
Экономия при брони: -6,58 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
143,65
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,08
Экономия при брони: -9,00 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
107,31
Экономия при брони: -8,57 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
126,43
Экономия при брони: -11,14 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
108,90
Экономия при брони: -6,90 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,71
Экономия при брони: -3,99 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
111,99
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,60
Экономия при брони: -5,07 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,69
Экономия при брони: -5,17 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
121,67
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,67
Экономия при брони: -6,78 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,81
Экономия при брони: -7,09 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
127,26
Экономия при брони: -10,03 грн