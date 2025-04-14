Харьков (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,20
Экономия при брони: -3,32 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,46
Экономия при брони: -3,39 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
125,46
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,06
Экономия при брони: -6,31 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
109,19
Экономия при брони: -6,63 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
131,27
Экономия при брони: -12,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,45
Экономия при брони: -5,94 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,89
Экономия при брони: -6,63 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
140,82
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,44
Экономия при брони: -5,11 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,18
Экономия при брони: -4,48 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
130,25
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,56
Экономия при брони: -9,23 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,62
Экономия при брони: -8,92 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
131,81
Экономия при брони: -7,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,04
Экономия при брони: -9,46 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,04
Экономия при брони: -6,53 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,50
Экономия при брони: -6,66 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
136,16
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,68
Экономия при брони: -9,92 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,45
Экономия при брони: -6,70 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
132,79
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,86
Экономия при брони: -6,74 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
109,27
Экономия при брони: -6,96 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
137,27
Экономия при брони: -8,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,15
Экономия при брони: -4,34 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,32
Экономия при брони: -5,63 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
142,45
Экономия при брони: -4,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
134,60
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
114,96
Экономия при брони: -7,49 грн
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
121,35
Экономия при брони: -7,91 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
110,40
Экономия при брони: -4,57 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
121,01
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
108,32
Экономия при брони: -6,71 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
110,87
Экономия при брони: -6,86 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
124,72
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Санорин капли назальные, эмульсия 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,74
Экономия при брони: -7,75 грн
Санорин капли назальные, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,18
Экономия при брони: -4,91 грн
Санорин спрей назальный, раствор 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
138,80 грн