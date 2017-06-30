для предотвращения болезненности можно предварительно в место предполагаемой инъекции ввести 0,5 мл 2% прокаина.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применять, поскольку механизм его действия (как биогенного стимулятора) изучен недостаточно.

Дети. Применять у детей в возрасте старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не исследовалась.