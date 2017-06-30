Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa) (13421) - инструкция по применению ATC-классификация
Алоэ экстракт жидкий-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Биогенный стимулятор. Оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма и устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов. Стимулирует защитные функции гранулоцитов, повышает аппетит. Увеличивает энергетические запасы в сперматозоидах и повышает их подвижность.
Фармакокинетика. Не изучали.
Показания Алоэ экстракт жидкий-Дарница
прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, а также язва желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).
Применение Алоэ экстракт жидкий-Дарница
при наличии осадка ампулу перед раскрытием следует встряхнуть до образования равномерной взвеси.
Алоэ экстракт вводить п/к ежедневно: взрослым — по 1 мл (максимальная суточная доза — 3–4 мл); детям в возрасте 3–5 лет — по 0,2–0,3 мл, старше 5 лет — по 0,5 мл. Курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы проводить после 2 или 3 мес перерыва.
Противопоказания
повышенная чувствительность к лекарственному средству. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, АГ, острые желудочно-кишечные расстройства (в том числе диарея), нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, боль в животе неясного генеза, геморрой, нарушение функции печени/почек, осложненные формы нефрозо-нефрита, диффузный гломерулонефрит, цистит, метроррагия, кровохарканье, холелитиаз.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: ощущение першения, диспепсия, боль в животе.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая гиперемию, зуд, сыпь, крапивницу.
Общие нарушения и реакции в месте введения: головокружение, ощущение прилива крови к органам малого таза, усиление менструальных кровотечений, жжение, гипертермия, изменения в месте введения, включая гиперемию, зуд.
Особые указания
для предотвращения болезненности можно предварительно в место предполагаемой инъекции ввести 0,5 мл 2% прокаина.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применять, поскольку механизм его действия (как биогенного стимулятора) изучен недостаточно.
Дети. Применять у детей в возрасте старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не исследовалась.
Взаимодействия
усиливает действие средств, стимулирующих гемопоэз, и препаратов железа. При одновременном применении экстракта алоэ и тиазидных диуретиков, петлевых диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.
Несовместимость. Лекарственное средство нельзя смешивать с другими препаратами.
Передозировка
о случаях передозировки лекарственного средства не сообщалось. Возможно увеличение выраженности побочных реакций.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.