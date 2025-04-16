Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
200,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
202,24
Экономия при брони: -9,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
220,77
Экономия при брони: -41,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
225,63
Экономия при брони: -35,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
218,24
Экономия при брони: -28,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
217,65
Экономия при брони: -38,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40
Экономия при брони: -17,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
215,56
Экономия при брони: -36,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
204,37
Экономия при брони: -25,30 грн