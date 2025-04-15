Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
205,65
Экономия при брони: -32,65 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
200,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
207,96
Экономия при брони: -16,28 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
104,25
Экономия при брони: -4,74 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
196,55
Экономия при брони: -35,55 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
196,88
Экономия при брони: -38,88 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
205,40
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
216,23
Экономия при брони: -33,42 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
200,70
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
129,10
Экономия при брони: -33,43 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
216,59
Экономия при брони: -21,35 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
122,35
Экономия при брони: -21,71 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
161,18
Экономия при брони: -22,78 грн