Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
218,86
Экономия при брони: -24,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
222,44
Экономия при брони: -32,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
214,40
Экономия при брони: -13,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
220,93
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
217,30
Экономия при брони: -22,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
215,54
Экономия при брони: -40,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
214,40
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
90,91
Экономия при брони: -24,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
112,53
Экономия при брони: -12,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
205,40
Экономия при брони: -4,10 грн