Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
214,40
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
128,58
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
222,77
Экономия при брони: -32,84 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,30
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
220,79
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
212,10
Экономия при брони: -12,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
130,18
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
96,14
Экономия при брони: -6,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
222,44
Экономия при брони: -29,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн