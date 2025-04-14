Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
226,68
Экономия при брони: -14,27 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
229,09
Экономия при брони: -46,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
218,30
Экономия при брони: -14,77 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,30
Экономия при брони: -15,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40
Экономия при брони: -15,80 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
218,20
Экономия при брони: -24,57 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
152,45
Экономия при брони: -26,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
211,50
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
220,06
Экономия при брони: -26,42 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
217,19
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
220,75
Экономия при брони: -32,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
215,92
Экономия при брони: -26,66 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн