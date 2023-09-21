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Активные вещества — “А”АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ* (ALOE ARBORESCENS MILL.*)

АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ* (ALOE ARBORESCENS MILL.*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Алоэ экстракт жидкий-Дарница Экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 932 аптеках
от 125,33 грн
Цены в аптеках
Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; Лубныфарм
Алоэ экстракт жидкий Экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 Лубныфарм
В 269 аптеках
от 105,50 грн
Цены в аптеках
Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций, 1 мл, ампулы в блистере, № 10; Лубныфарм
Алоэ экстракт жидкий Экстракт жидкий для инъекций, 1 мл, ампулы в блистере, № 10 Лубныфарм
В 32 аптеках других городов
от 129,60 грн
Цены в других городах
Алоэ экстракт экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Биофарма ФЗ
Алоэ экстракт Экстракт жидкий для инъекций, ампула, 1 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Биофарма ФЗ
Нет в наличии
Форма выпуска: экстракт жидкий для инъекций.

препараты из алоэ древовидного относят к группе биогенных стимуляторов. Оказывают стимулирующее действие, ускоряют процессы регенерации.
Применяют водный экстракт из консервированных (выдержанных при пониженной температуре в темноте), свежих или высушенных листьев алоэ и таблетки п/о, содержащие измельченный консервированный лист алоэ.

применяют при различных заболеваниях, в том числе при прогрессирующей близорукости, миопическом хореоретините, блефарите, конъюнктивите, кератите, ирите, помутнении стекловидного тела и др.

жидкий экстракт вводят п/к ежедневно по 1 мл (максимальная суточная доза — 3–4 мл); детям в возрасте до 5 лет — 0,2–0,3 мл, старше 5 лет — 0,5 мл. Курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы лечения проводят после 2–3-месячного перерыва.

тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, АГ, период беременности, тяжелые формы нефрита, повышенная чувствительность к алоэ.

обычно хорошо переносится.