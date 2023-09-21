препараты из алоэ древовидного относят к группе биогенных стимуляторов. Оказывают стимулирующее действие, ускоряют процессы регенерации.

Применяют водный экстракт из консервированных (выдержанных при пониженной температуре в темноте), свежих или высушенных листьев алоэ и таблетки п/о, содержащие измельченный консервированный лист алоэ.