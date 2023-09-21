АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ* (ALOE ARBORESCENS MILL.*) Действующее вещество
препараты из алоэ древовидного относят к группе биогенных стимуляторов. Оказывают стимулирующее действие, ускоряют процессы регенерации.
Применяют водный экстракт из консервированных (выдержанных при пониженной температуре в темноте), свежих или высушенных листьев алоэ и таблетки п/о, содержащие измельченный консервированный лист алоэ.
применяют при различных заболеваниях, в том числе при прогрессирующей близорукости, миопическом хореоретините, блефарите, конъюнктивите, кератите, ирите, помутнении стекловидного тела и др.
жидкий экстракт вводят п/к ежедневно по 1 мл (максимальная суточная доза — 3–4 мл); детям в возрасте до 5 лет — 0,2–0,3 мл, старше 5 лет — 0,5 мл. Курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы лечения проводят после 2–3-месячного перерыва.
тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, АГ, период беременности, тяжелые формы нефрита, повышенная чувствительность к алоэ.
обычно хорошо переносится.