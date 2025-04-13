Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 839 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
143,78
Экономия при брони: -3,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
205,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
189,40
Экономия при брони: -19,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
198,10
Экономия при брони: -28,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
217,67
Экономия при брони: -40,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
79,24
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
220,75
Экономия при брони: -27,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
214,20
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница