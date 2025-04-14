Алоэ экстракт жидкий-Дарница (Extractum aloes fluidum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 322 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
192,12
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Мелисса
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
216,02
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,30
Экономия при брони: -7,90 грн
Софья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл №10
Дарница
209,40 грн