Стоматидин ― раствор для полости рта, его действующее вещество гексетидин (в концентрации 1 мг на 1 мл раствора). Это антисептик, обладающий антибактериальной и противогрибковой активностью, доказанной in vivo и in vitro. Бактерицидное действие гексетидина развивается уже через 5 мин после его нанесения на пораженную слизистую оболочку (Luc J. et al., 1992). Он оказывает местноанестезирующее, вяжущее и дезодорирующее действие. Кроме того, гексетидин оказывает выраженное ингибирующее действие на образование зубного налета. Резистентность микроорганизмов развивается редко (Kapić E. et al., 2002). Эти характеристики обеспечивают популярность Стоматидина и его важную роль в лечении и профилактике инфекций полости рта и горла. Гексетидин обладает неспецифическим механизмом действия, что не позволяет бактериальным и грибковым патогенам выработать к нему специфические механизмы резистентности. По химической структуре является производным пиримидина. Он обладает свойствами угнетать окислительное фосфорилирование и вызывать гидролиз АТФ, нарушать целостность мембран микроорганизмов и выступает антагонистом тиамина (D’Arcangelo G. et al., 1987). Гексетидин применяется в качестве антисептика с 1950-х годов, когда он был предложен для лечения широкого спектра заболеваний, обусловленных бактериальной или грибковой инфекцией. Так, гексетидин предлагалось применять в лечении различных дерматозов (Welsh A.L., Ede M., 1958), терапевтической и хирургической патологии полости рта и глотки (Mounier-Kuhn P., Fontvieille J., 1972), вагинитов, цервицитов (Bailey F.A. еt al., 1957) и вульвитов (Wolff J.R., 1958), а также в качестве местного антисептика в комплексном лечении одонтогенного сепсиса (Menghini P., Sapelli P.L., 1980). В настоящее время гексетидин наиболее часто применяется в стоматологии. В то же время препарат популярен в качестве полоскания при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях ЛОР-органов благодаря своей эффективности и доступности.

Стоматидин в лечении заболеваний ЛОР-органов

Стоматидин благодаря его широкому антибактериальному спектру широко применяется в лечении хронического тонзиллита. Кроме того, он может применяться для профилактики воспалительных процессов перед экстракцией зубов и пирсинге в полости рта. Также Стоматидин рекомендуется для проведения промывания миндалин (метод консервативного лечения хронического тонзиллита). Промывания проводит отоларинголог 1 раз в сутки, курс — 10 процедур, применяется неразбавленный раствор Стоматидина (Юлиш Е.И., 2009). Полоскание горла Стоматидином также может быть рекомендовано для профилактики рецидивов хронического тонзиллита в период между обострениями (Ягудина Р.И., Аринина Е.Е., 2013).

В исследовании с участием 50 детей с ОРВИ (возраст 3–15 лет) была оценена эффективность гексетидина. Выявлено, что для группы детей, получавших гексетидин, характерен более быстрый регресс таких симптомов, как гиперемия и боль в горле. Также применение гексетидина позволяло уменьшить потребность в назначении антибиотиков и проводить ее после проведения бакпосева и определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам (Шамцева О.В., Вальтц Е.А., 2016).

Гексетидин особо клинически ценен для педиатрической практики. Маленькие дети склонны частично проглатывать растворы для полоскания горла, гексетидин же обладает низкой токсичностью и не оказывает выраженного местно-раздражающего действия. Это позволяет применять Стоматидин у детей в возрасте с 6 лет. Ингибирование гексетидином образования биопленок способствует его эффективной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний миндалин, а доказанное вирулицидное действие ― применять препараты на основе гексетидина при ОРВИ (Карпова Е.П., Воробьева М.П., 2016).

Применение Стоматидина в стоматологии

Серьезной проблемой является герпетическая инфекция. В период герпетической сыпи не рекомендуется проводить стоматологические манипуляции, кроме неотложных. У пациентов, у которых частота обострений герпеса составляет более 6 раз в год, необходимо проводить профилактику антисептиками перед лечением зубов или другими вмешательствами в полости рта даже вне периода сыпи. В данном случае гексетидин является оптимальным препаратом (Радучич О.В., 2019).

Устранение и профилактика образования зубного налета является краеугольным камнем в лечении воспалительных заболеваний десен, таких как гингивит, пародонтит. Принимая во внимание, что механическая очистка (чистка зубов, использование зубной нити) не всегда справляются с этой проблемой, в настоящее время широкое распространение получило дополнительное использование различных ополаскивателей и антисептиков для полости рта. Эти средства являются дополнительными к ежедневным гигиеническим процедурам и прочно заняли свое место в борьбе не только с воспалительными заболеваниями десен, но также с кариесом, так как его прогрессирование во многом связано с формированием зубного налета. Раствор гексетидина 0,1% широко применяется во многих странах в качестве раствора для полоскания полости рта (Afennich F. et al., 2010).

Был проведен систематический обзор с целью определения эффективности применения полоскания полости рта данным препаратом для профилактики образования зубного налета. Результаты анализа литературы позволили сделать выводы, что гексетидин оказывает ингибирующее влияние на образование зубного налета, достоверно более выраженное по сравнению с плацебо. Таким образом, Стоматидин можно рекомендовать в качестве препарата для полоскания полости рта (Afennich F. et al., 2010).

В проведенном в Италии исследовании оценивалось влияние 0,2% гексетидинового спрея на зубной налет и состояние десны после операции на пародонте. В исследовании приняли участие 38 пациентов, перенесших по 2 оперативных вмешательства на пародонте. Обследования на предмет зубного налета проводились через 0; 7; 14; 21 и 28 дней, а состояние десен оценивалось через 0 и 28 дней. В результате исследования в группе применения тестового спрея было продемонстрировано значительное снижение образования бляшек и улучшение заживления ран по сравнению с плацебо (Bokor M., 1996).

Инфекционные процессы в ротовой полости вызываются различными возбудителями. Грибы ― это эукариотические микроорганизмы. Наиболее клинически значимые из них относятся к роду Candida (наиболее часто вызывают заболевания у человека). Кандидоз, вызванный C. albicans, широко распростанен, однако колонизация полости рта без клинических проявлений заболевания отмечается еще чаще (у 40–60% здоровых людей). Также часто выявляют такие грибы, как C. tropicalis, C. krusei, C. guilliermondii, C. glabrata (Aoun G. et al., 2015). Ношение зубных протезов является фактором, зачастую провоцирующим развитие клинически выраженного кандидоза. Последние создают микросреду с низким содержанием кислорода и низким pH, способствующую росту Candida. Кроме того, Candida хорошо адгезируется к акрилу, а слюна плохо проникает под протезы. Распространенными факторами, предрасполагающими к развитию стоматита, являются травматизация плохо подходящим протезом, а также недостаточная гигиена полости рта и очистка протеза (Pellizzaro D. et al., 2012). Стоматит, связанный с ношением зубных протезов, проявляется воспалением слизистой оболочки десен и неба, покрываемой зубным протезом (Budtz-Jörgensen E., 1974). Клинически данная форма стоматита может варьировать от единичных петехий до генерализованного воспаления с папиллярной гиперплазией, доставляя пациентам значительный дискомфорт (Aoun G. et al., 2015), и развивается, по данным некоторых авторов, у 15–70% лиц, носящих зубные протезы (Gendreau L., Loewy Z.G., 2011). Исследование (Budtz-Jłrgensen E. et al., 1996) у 72% лиц пожилого возраста, живущих в гериатрическом учреждении и носящих зубные протезы, выявили признаки кандидозного стоматита. Ранее в качестве возможных этиологических факторов назывались бактериальная инфекция, аллергическая реакция на стоматологические материалы, однако позднее в качестве причины была установлена инфекция, вызванная чрезмерным ростом грибов рода Candida, главным образом C.albicans.

Было проведено клиническое и микологическое обследование 70 пациентов, носивших зубные протезы (Kulak-Ozkan Y. et al., 2002). В результате пришли к выводу, что существует статистически значимая взаимосвязь между развитием кандидозного поражения десен и неба, которые перекрываются протезом и чистотой зубных протезов. Эффективную дезинфекцию последнего могут обеспечить антисептические растворы (Pinto Lde R. et al., 2010). Важной является и простота применения таковых как для полоскания полости рта, так и для замачивания зубных протезов (их необходимо поместить в раствор на период ночного сна) ― способы, доступные пациентам любого возраста и даже таковым со сниженными ментальными функциями, что особенно актуально у гериатрических пациентов.

Антисептик для полости рта: главное не навредить?

Хлоргексидин оказывает антимикробное действие, ингибирует накопление зубного налета и предотвращает воспаление десен. По сравнению с другими антисептиками, хлоргексидин является одним из наиболее эффективных (Pavarina A.C. et al., 2003). Тем не менее хлоргексидин может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как изменение цвета зубов и другие. Следовательно, существует необходимость в альтернативной жидкости для полоскания рта, аналогичной хлоргексидину по эффективности, но без его побочных эффектов. Было установлено, что подавляющее образование зубного налета действие гексетидина менее выражено, чем у хлоргексидина. Однако в то же время нет сообщений о побочных эффектах, таких как эрозирующее действие на зубную эмаль и изменение ее цвета, изредка отмечаются изменения вкусовых ощущений, раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта, но значительно реже, чем при применении хлоргексидина (Afennich F. et al., 2010). Именно эти нежелательные эффекты, прежде всего потемнение зубов, являются определяющими в выборе препарата, поскольку даже при эффективном лечении стоматита очень негативно воспринимаются пациентами. Следовательно, Стоматидин для полоскания рта является подходящей альтернативой хлоргексидину.

В другом исследовании приняли участие около 60 пациентов с зубными протезами (20 мужчин, 40 женщин; в возрасте 40–80 лет) с клиническими проявлениями стоматита. Мазки, взятые у участников до первого замачивания и по окончании периода исследования (4 дня), исследовались микологически (проводился посев на питательную среду). Уменьшение количества колонизирующих единиц Candida albicans при применении гексетидина было удовлетворительным (Aoun G. et al., 2015). А если учитывать негативное влияние хлоргексидина на цвет эмали зубов и протезов (Ernst C.P. et al., 1998), то гексетидин может быть препаратом выбора у данной категории больных.

Заключение

Стоматидин ― раствор для ротовой полости, показанный при широком спектре инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости и горла. Он может применяться в качестве местного лечения при стоматите, гингивите, парадонтите и альвеолите. Эффективным будет местное применение Стоматидина при грибковых инфекциях полости рта, таких как кандидоз, при глоссите, фарингите, тонзиллите и афтозном стоматите. Стоматидин показан также при стоматите, вызванном как C. albicans, так и другими патогенами. Он может назначаться для профилактики развития инфекционных осложнений до и после хирургических вмешательств в ротовой полости, например, экстракции зубов или тонзиллэктомии, кроме того, способен помочь справиться с неприятным запахом изо рта.

Препарат хорошо переносится и имеет ограниченный список противопоказаний (детский возраст до 6 лет, атрофический фарингит, реакции гиперчувствительности к гексетидину). Препарат можно применять сочетанно с другими препаратами для местного применения, а также в составе комплексной терапии с антибиотиками и другими препаратами системного действия. Также важным является то, что он не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, так как практически не всасывается со слизистой оболочки полости рта и горла. Многим пациентам, особенно пожилого возраста, сложно правильно очищать зубные протезы. Учитывая отсутствие влияния Стоматидина на цвет зубов и зубных протезов при хорошем антисептическом эффекте, данный препарат удобен для ночного замачивания зубных протезов, что является профилактикой стоматита у данной категории пациентов. При применении Стоматидина следует помнить, что при отсутствии уменьшения выраженности симптомов на протяжении первых 5 дней терапии следует обратиться к врачу с целью возможной коррекции терапии. В случае развития реакций гиперчувствительности применение препарата следует прекратить немедленно, максимально удалить его со слизистых оболочек и обратиться к врачу. Также стоит подчеркнуть, что наиболее эффективным будет лечение в случае применения препарата при первых симптомах заболевания.