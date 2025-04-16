Николаев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
343,16
Экономия при брони: -35,77 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -66,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
379,90
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
350,43
Экономия при брони: -21,56 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00
Экономия при брони: -57,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,30
Экономия при брони: -66,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
401,20
Экономия при брони: -68,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
350,46
Экономия при брони: -45,30 грн