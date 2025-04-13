Киев (адрес не указан)
Доступно в 932 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
379,50
Экономия при брони: -35,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -54,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
405,40
Экономия при брони: -74,59 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
444,90
Экономия при брони: -95,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
359,21
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
421,30
Экономия при брони: -90,49 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
365,45
Экономия при брони: -48,89 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -54,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek