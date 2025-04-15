Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
358,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
379,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
341,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
374,23
Экономия при брони: -64,74 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
362,47
Экономия при брони: -31,32 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
341,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
341,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
373,79
Экономия при брони: -12,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -58,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
362,75
Экономия при брони: -53,60 грн