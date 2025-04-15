Львов (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00
Экономия при брони: -56,20 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
401,20
Экономия при брони: -67,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -56,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
366,28
Экономия при брони: -52,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
365,32
Экономия при брони: -46,02 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,30
Экономия при брони: -65,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -56,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,30
Экономия при брони: -65,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
401,20
Экономия при брони: -67,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek