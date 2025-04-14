Одесса (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
346,77
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -60,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн