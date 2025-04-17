Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -54,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,89
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
401,20
Экономия при брони: -66,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -64,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
373,62
Экономия при брони: -67,83 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -64,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
375,10
Экономия при брони: -69,21 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek