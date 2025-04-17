Киев
Стоматидин® (Stomatidin)

Стоматидин® (Stomatidin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -54,70 грн
335,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
321,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,89
Экономия при брони: -11,70 грн
378,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
320,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
401,20
Экономия при брони: -66,10 грн
335,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -54,70 грн
335,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -64,00 грн
335,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
310,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
295,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
307,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
373,62
Экономия при брони: -67,83 грн
305,79 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
399,10
Экономия при брони: -64,00 грн
335,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
295,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
375,10
Экономия при брони: -69,21 грн
305,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
321,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
321,50 грн
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