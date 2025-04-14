Харьков (адрес не указан)
Доступно в 365 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
371,86
Экономия при брони: -40,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
390,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -42,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
401,20
Экономия при брони: -53,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
389,80
Экономия при брони: -42,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
352,65
Экономия при брони: -53,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Стоматидин® раствор для ротовой полости 0.1 % флакон 200 мл №1
Bosnalijek