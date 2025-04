Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)

Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс инструкция по применению Навигация по инструкции Состав Фармакологические свойства Показания Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс Применение Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс Противопоказания Побочные эффекты Особые указания Взаимодействия Передозировка Условия хранения Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс инструкция по применению Состав Экстракт листьев шалфея густой - 50 мг Масло шалфея - 6 мг Кислота аскорбиновая - 20 мг Фармакологические свойства основные активные компоненты — экстракт и масло шалфея — оказывают выраженное противовоспалительное, дезинфицирующее, вяжущее и отхаркивающее действие. Витамин С способствует повышению иммунитета, что важно при простудных заболеваниях. Экстракт шалфея с витамином С Др. Тайсс дезинфицирует ротовую полость и носоглотку, способствует отхождению мокроты и быстрому выздоровлению при простуде, инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем. Показания Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, заболевания слизистой оболочки полости рта и глотки: стоматит, гингивит, фарингит. Применение Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс взрослым и детям в возрасте старше 4 лет по 1 таблетке 3–4 раза в сутки, медленно рассасывая во рту.

Курс лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания. Противопоказания повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети в возрасте до 4 лет. Побочные эффекты возможны аллергические реакции, включая сыпь на коже, зуд, крапивницу, ангионевротический отек, иногда — анафилактический шок при наличии сенсибилизации. Особые указания поскольку препарат содержит аскорбиновую кислоту, хотя и в небольшом количестве, его с осторожностью применяют у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, склонностью к тромбозам, тромбофлебитом, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями почек.

Информация для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 2,34 г углеводов.

Период беременности и кормления грудью. Нет достаточных исследований по применению этого препарата в период беременности и кормления грудью. Потому препарат не рекомендуется принимать в период беременности и кормления грудью.

Дети. Детям в возрасте до 4 лет не рекомендуется принимать препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Не ожидается. Взаимодействия прием препаратов шалфея может влиять на эффективность лекарственных средств, действующих через рецепторы ГАМК (барбитураты, бензодиазепины), одновременное применение с такими лекарственными средствами не рекомендуется.

Абсорбция аскорбиновой кислоты снижается при одновременном применении пероральных контрацептивов, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья.

Аскорбиновая кислота при пероральном применении повышает абсорбцию пенициллина, тетрациклина, железа, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами. Передозировка о передозировке препарата сообщений нет. Однако при чрезмерном приеме препаратов шалфея не исключены нарушения со стороны ЖКТ. Условия хранения при температуре до 25 °С. Характеристики Производитель Naturwaren Форма выпуска Таблетки для сосания Условия продажи Без рецепта Количество штук в упаковке 24 шт. ATC-группа R02A A20 Различные антисептики Регистрация UA/4952/01/01 от 24.11.2016