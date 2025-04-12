поскольку препарат содержит аскорбиновую кислоту, хотя и в небольшом количестве, его с осторожностью применяют у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, склонностью к тромбозам, тромбофлебитом, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями почек.

Информация для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 2,34 г углеводов.

Период беременности и кормления грудью. Нет достаточных исследований по применению этого препарата в период беременности и кормления грудью. Потому препарат не рекомендуется принимать в период беременности и кормления грудью.

Дети. Детям в возрасте до 4 лет не рекомендуется принимать препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Не ожидается.