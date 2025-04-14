Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 333 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,26
Экономия при брони: -3,41 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,54
Экономия при брони: -19,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
95,07
Экономия при брони: -6,22 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,26
Экономия при брони: -26,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -27,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,80
Экономия при брони: -14,10 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,85
Экономия при брони: -6,00 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,98
Экономия при брони: -26,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,12
Экономия при брони: -4,56 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
115,25
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren