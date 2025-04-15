Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
139,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,54
Экономия при брони: -3,98 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,70
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,24
Экономия при брони: -4,68 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
123,62
Экономия при брони: -20,12 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
104,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
97,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,00
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,00
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
91,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
159,80
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,08
Экономия при брони: -3,52 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
130,28
Экономия при брони: -4,36 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -36,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,65
Экономия при брони: -5,09 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,16
Экономия при брони: -22,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,23
Экономия при брони: -5,23 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,28
Экономия при брони: -24,21 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,31
Экономия при брони: -4,75 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
123,71
Экономия при брони: -16,27 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
136,00
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,30
Экономия при брони: -5,30 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,38
Экономия при брони: -14,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
95,18
Экономия при брони: -8,18 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
117,86
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,26
Экономия при брони: -6,26 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
123,65
Экономия при брони: -17,60 грн