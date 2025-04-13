Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 896 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -27,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -27,10 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,30
Экономия при брони: -20,04 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
146,31
Экономия при брони: -31,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,30
Экономия при брони: -20,04 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
173,80
Экономия при брони: -44,97 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
91,92
Экономия при брони: -3,36 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
121,87
Экономия при брони: -19,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
91,70
Экономия при брони: -19,68 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,80
Экономия при брони: -25,01 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,57
Экономия при брони: -6,01 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
114,76
Экономия при брони: -11,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -27,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren