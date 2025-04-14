Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,98
Экономия при брони: -6,42 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,93
Экономия при брони: -16,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
95,05
Экономия при брони: -6,49 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,02
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
95,01
Экономия при брони: -6,45 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,97
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
159,80
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,80
Экономия при брони: -22,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,92
Экономия при брони: -4,36 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
123,19
Экономия при брони: -24,28 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,67
Экономия при брони: -24,67 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
107,70
Экономия при брони: -6,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
138,30
Экономия при брони: -34,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,18
Экономия при брони: -3,62 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,21
Экономия при брони: -23,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,90
Экономия при брони: -5,34 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,60
Экономия при брони: -27,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,71
Экономия при брони: -5,15 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,35
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,49
Экономия при брони: -3,93 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,63
Экономия при брони: -21,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,52
Экономия при брони: -21,60 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
107,18
Экономия при брони: -5,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
91,95
Экономия при брони: -3,39 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
121,91
Экономия при брони: -20,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren