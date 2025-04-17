Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
140,70
Экономия при брони: -34,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
139,12
Экономия при брони: -4,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
102,50
Экономия при брони: -25,40 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
139,30
Экономия при брони: -33,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
139,30
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,87
Экономия при брони: -6,31 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,78
Экономия при брони: -27,28 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,10
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,02
Экономия при брони: -5,46 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,66
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
133,60
Экономия при брони: -27,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,39
Экономия при брони: -3,83 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,50
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,30
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,76
Экономия при брони: -4,20 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
112,56
Экономия при брони: -13,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,72
Экономия при брони: -6,16 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,59
Экономия при брони: -27,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren