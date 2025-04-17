Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,20
Экономия при брони: -4,64 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
113,10
Экономия при брони: -18,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,72
Экономия при брони: -6,16 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,59
Экономия при брони: -30,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,30
Экономия при брони: -11,10 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -32,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
89,85
Экономия при брони: -14,25 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,74
Экономия при брони: -29,92 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,86
Экономия при брони: -6,30 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,76
Экономия при брони: -30,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,53
Экономия при брони: -3,97 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,68
Экономия при брони: -27,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,12
Экономия при брони: -4,56 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,35
Экономия при брони: -30,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,96
Экономия при брони: -6,40 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
115,24
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,10
Экономия при брони: -3,54 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
111,76
Экономия при брони: -13,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -32,50 грн