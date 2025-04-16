Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,98
Экономия при брони: -8,62 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,51
Экономия при брони: -27,64 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,00
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,49
Экономия при брони: -4,93 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
123,59
Экономия при брони: -5,94 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
97,07
Экономия при брони: -5,17 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
114,08
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,79
Экономия при брони: -5,23 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,35
Экономия при брони: -32,07 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
89,76
Экономия при брони: -4,43 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,12
Экономия при брони: -31,84 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
90,85
Экономия при брони: -5,52 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
125,10
Экономия при брони: -32,82 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,68
Экономия при брони: -3,76 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,89
Экономия при брони: -23,87 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,81
Экономия при брони: -5,25 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
139,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,80
Экономия при брони: -3,88 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
123,04
Экономия при брони: -24,02 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -36,60 грн