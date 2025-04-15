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Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)

Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 259 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
100,40 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
139,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
73,19 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
104,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
91,66
Экономия при брони: -18,60 грн
73,06 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
122,91
Экономия при брони: -29,11 грн
93,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
84,80 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
93,94 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -34,10 грн
128,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
100,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
91,20 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
105,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
108,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
106,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
100,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
91,30
Экономия при брони: -5,70 грн
85,60 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
162,70
Экономия при брони: -34,10 грн
128,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
139,20
Экономия при брони: -33,00 грн
106,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
100,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,21
Экономия при брони: -5,65 грн
88,56 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,90
Экономия при брони: -25,55 грн
99,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,64
Экономия при брони: -5,08 грн
88,56 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,15
Экономия при брони: -25,45 грн
98,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
100,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
140,70
Экономия при брони: -34,50 грн
106,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
140,70
Экономия при брони: -34,50 грн
106,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
100,40 грн
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