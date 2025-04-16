Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс (Sage extract with vitamin c Dr. Theiss)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
89,92
Экономия при брони: -18,33 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
121,96
Экономия при брони: -23,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
128,50
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,88
Экономия при брони: -5,32 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,47
Экономия при брони: -25,63 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,80
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,94
Экономия при брони: -5,38 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,55
Экономия при брони: -25,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
95,00
Экономия при брони: -6,44 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
123,60
Экономия при брони: -24,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,80
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека бам
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
142,00
Экономия при брони: -36,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,10
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
94,64
Экономия при брони: -6,08 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
110,59
Экономия при брони: -12,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека24
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
93,95
Экономия при брони: -5,39 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
126,67
Экономия при брони: -28,69 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №12
Naturwaren
92,41
Экономия при брони: -3,85 грн
Экстракт шалфея с витамином C Др. Тайсс таблетки для сосания №24
Naturwaren
124,60
Экономия при брони: -26,62 грн