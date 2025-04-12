следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Для предотвращения воздействия на здоровые ткани желательно, чтобы участок кожи, на который необходимо наносить крем, не превышал размер пораженной зоны.

Не применять для лечения острого воспаления поврежденной кожи.

Период беременности и кормления грудью. Препарат применяют в период беременности и кормления грудью по назначению врача.

Дети. Не применяют у детей из-за отсутствия клинического опыта.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами.