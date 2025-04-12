Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Карбодерм-Дарница инструкция по применению
Состав
Мочевина - 100 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Крем Карбодерм-Дарница оказывает гидратирующее, кератолитическое, противозудное, антибактериальное и противогрибковое действие. Вследствие применения крема уменьшаются проявления гиперкератоза, смягчается и увлажняется кожа, повышается ее эластичность, улучшается эпителизация поверхностных повреждений.
Мочевина в лекарственной форме с концентрацией 10% действует бактерицидно и фунгицидно благодаря цетилпиридиния хлориду, который входит в состав препарата. За счет слабого местноанестезирующего действия мочевины препарат оказывает противозудное действие.
Фармакокинетика. Высокомолекулярные полимерные вещества мазевой основы удерживают мочевину на поверхности кожи в месте нанесения, предотвращают ее трансдермальное всасывание, благодаря этому мочевина не попадает в системный кровоток.
Показания Карбодерм-Дарница
заболевания кожи, сопровождающиеся повышенным образованием ороговевшего эпителия: применяют для лечения псориаза (в стационарной стадии при выраженной инфильтрации), себореи, кератомикоза, гиперкератоза, гиперкератических форм экземы, ихтиоза.
Применение Карбодерм-Дарница
препарат применяют у взрослых.
Дозу крема врач назначает индивидуально в зависимости от вида заболевания, степени поражения и размера пораженного участка. Крем (в среднем 1–4 см) наносить на пораженный участок кожи 2 раза в сутки. Для повышения эффективности лечения возможно применение окклюзионных повязок.
Продолжительность лечения, которая может составлять в среднем 1–2 нед, определяет врач индивидуально в зависимости от вида и тяжести заболевания, с учетом регрессии симптомов инфильтрации и лихенизации кожи.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к мочевине или другим компонентам крема, а также при дерматозе, сопровождающемся выраженной экссудацией.
Побочные эффекты
в единичных случаях возможно развитие дерматологических реакций: покраснение кожи, зуд, покалывание и раздражение кожи. Возможны местные аллергические реакции, включая контактный дерматит.
В редких случаях возможно появление ощущения жжения, чаще — при наложении окклюзионной повязки.
При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.
Для предотвращения воздействия на здоровые ткани желательно, чтобы участок кожи, на который необходимо наносить крем, не превышал размер пораженной зоны.
Не применять для лечения острого воспаления поврежденной кожи.
Период беременности и кормления грудью. Препарат применяют в период беременности и кормления грудью по назначению врача.
Дети. Не применяют у детей из-за отсутствия клинического опыта.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами.
Взаимодействия
взаимодействий крема Карбодерм-Дарница с другими препаратами не выявлено, однако следует учитывать, что одновременное применение препарата с другими мазями или кремами может привести к усилению резорбции лекарственных веществ, входящих в их состав (особенно кортикостероидов).
Не рекомендуют одновременное применение других препаратов, содержащих мочевину и ее производные.
Передозировка
случаев передозировки препарата Карбодерм-Дарница не зафиксировано.
При случайном проглатывании большого количества препарата и возникновении симптомов интоксикации необходимо обратиться к врачу.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С.