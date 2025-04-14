Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
237,99
Экономия при брони: -16,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
238,16
Экономия при брони: -25,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
241,33
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
225,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
232,81
Экономия при брони: -10,26 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
237,50
Экономия при брони: -15,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
230,96
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,27
Экономия при брони: -12,72 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
234,80
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
231,74
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,53
Экономия при брони: -14,21 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
230,38
Экономия при брони: -7,83 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
234,33
Экономия при брони: -11,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
229,71
Экономия при брони: -7,16 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница