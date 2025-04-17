Карбодерм-Дарница® (Carboderm-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
233,53
Экономия при брони: -17,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,20
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
237,34
Экономия при брони: -33,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
227,40
Экономия при брони: -5,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
235,73
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
225,95
Экономия при брони: -21,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
236,45
Экономия при брони: -16,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
223,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
237,94
Экономия при брони: -23,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
234,90
Экономия при брони: -34,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Карбодерм-Дарница® крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарница