МОЧЕВИНА* (UREA PURA*)

концентрацию применяемого препарата (5 или 10%), а также дозу крема или мази устанавливают индивидуально, поскольку они зависят от вида заболевания, степени поражения и величины пораженного участка. Крем/мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 1–2 раза в сутки. Для повышения эффективности лечения возможно применение окклюзионных повязок; крем с концентрацией мочевины 5% можно использовать при проведении фонофореза. Продолжительность лечения зависит от вида и тяжести заболевания и определяется регрессированием инфильтрации и лихенификации кожных покровов.

Накожную эмульсию взрослым и детям применяют 2–3 раза в сутки. Препарат наносят на пораженные участки кожи. Обычная продолжительность лечения — не более 6 нед.