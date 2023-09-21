МОЧЕВИНА* (UREA PURA*) Действующее вещество
USPDDN, HSDB, RTECS: карбамид.
HSDB, RTECS: карбамимидовая кислота; или карбонил диамид.
при местном применении оказывает рассасывающее, кератолитическое и кератопластическое действие, обладает бактериостатическим и фунгистатическим свойствами. Местное применение мочевины не приводит к ее всасыванию в системный кровоток и повышению содержания азота в организме.
При приеме внутрь или в/в введении за счет осмотического механизма проявляет диуретический эффект, дегидратирующее и гипотензивное действие, снижает внутриглазное давление. В организме человека не метаболизируется и в большом количестве (50–60%) подвергается клубочковой фильтрации; не реабсорбируется.
лечение заболеваний кожи, сопровождающихся нарушением кератинизации — хроническая лихенифицированная экзема, нейродермит, атопический дерматит, псориаз (за исключением экссудативных форм), себорея, кератомикозы, гиперкератозы, гиперкератотические формы экземы, ихтиоз.
концентрацию применяемого препарата (5 или 10%), а также дозу крема или мази устанавливают индивидуально, поскольку они зависят от вида заболевания, степени поражения и величины пораженного участка. Крем/мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 1–2 раза в сутки. Для повышения эффективности лечения возможно применение окклюзионных повязок; крем с концентрацией мочевины 5% можно использовать при проведении фонофореза. Продолжительность лечения зависит от вида и тяжести заболевания и определяется регрессированием инфильтрации и лихенификации кожных покровов.
Накожную эмульсию взрослым и детям применяют 2–3 раза в сутки. Препарат наносят на пораженные участки кожи. Обычная продолжительность лечения — не более 6 нед.
повышенная индивидуальная чувствительность к мочевине; дерматозы, сопровождающиеся выраженной экссудацией.
возможно появление чувства жжения, которое чаще возникает при наложении окклюзионной повязки.
участок кожи, на который наносят крем, не должен превышать размера пораженной зоны во избежание неблагоприятного воздействия препарата на здоровые ткани.
при местном применении мочевины не описано, однако следует учитывать, что одновременное применение крема с другими мазями или кремами может привести к повышению всасывания входящих в их состав лекарственных средств.
при местном применении не описана.